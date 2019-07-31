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Снизить давление помогут простые напитки

Фото: www.globallookpress.com
Ученые рассказали, как справиться с гипертонией без лекарств

Медики отметили способность некоторых продуктов бороться с повышенным давлением. Пользу для организма принесут и знакомые напитки.

Снизить давление помогут натуральные соки. Из овощных наиболее эффективным оказался свекольный, а из фруктовых – ананасовый. Оба они дают поразительные результаты в снижении давления, – сообщает "Южный федеральный".

Хороший результат показывает и зеленый чай, богатый антиоксидантами. Гипертоникам также рекомендуют обратить внимание на холодный чай каркаде – его постоянное употребление снижает повышенное давление не хуже лекарств, что подтвердили исследования.

Дарья ПЕТРОВА
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