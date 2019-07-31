Названы важнейшие причины импотенции

Неправильное питание вызывает печальные последствия

Ученые подсчитали, что за последние 10 лет уровень тестостерона у мужчин в среднем упал на 20%. Этот процесс отрицательно сказывается не только на демографических показателях, но и на продолжительности жизни сильного пола.

Слабая потенция может быть вызвана различными причинами, однако специалисты рекомендуют мужчинам пересмотреть образ жизни – это поможет уберечь здоровье и улучшить качество сексуальной жизни.

По мнению экспертов, злоупотребление пивом наносит жесточайший удар по мужской потенции. В этом попоулярном слабоалкогольном напитке содержатся гормоны, аналогичные женским. В результате у сильного пола начинает вырабатываться меньше тестостерона – главного мужского гормона, ответственного за полноценный секс.

У любителей пива ухудшается физическая форма: появляются лишний вес и отложения жира в области живота и грудных желез.

Кроме того, на потенцию негативно влияет и малоподвижный образ жизни. Прогулок от офиса к машине, а от автомобиля к дивану явно недостаточно для поддержания мужской силы. Подпитывать выработку тестостерона необходимо силовыми упражнениями, плаванием и другими видами спорта. Бег и активная ходьба также нормализуют кровоток в области малого таза, что способствует появлению стойкой эрекции и улучшению интимной жизни.

Физическая активность благотворно влияет и на подвижность сперматозоидов, что особенно важно при планировании беременности и борьбе с бесплодием. И, конечно же, необходимо всеми силами избегать длительных стрессов, напоминает Vlad Time.