Справиться с недугами поможет правильная профилактика

Непривычная для лета прохладная погода не только портит настроение, она еще и вредит здоровью.

По словам медиков, из-за непогоды резко вырастает риск развития инфарктов и инсультов. Летнее похолодание несет с собой повышение вероятности перепадов давления. Поэтому людям, страдающим хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией, грозит серьезная опасность.



Врачи советуют тем, кто имеет проблемы с сосудами, не менее двух раз в день измерять артериальное давление, стараться не переутомляться и немедленно обращаться к врачу при малейшем недомогании.

Дождливая и прохладная летняя погода может также вызвать ухудшение самочувствия у людей с такими хроническими заболеваниями, как бронхит, бронхиальная астма, тонзиллит или гайморит.

Эксперты напоминают, что для хорошего самочувствия необходимо укреплять иммунитет: заниматься физическими упражнениями и включить в свой рацион полезные продукты, сообщает "Медик Форум".