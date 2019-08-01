Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Названы причины сексуального охлаждения

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеМассаж ушей спасет от опасной болезни
Длительные отношения проходят через разные стадии

Сексологи уверены, что в основе всех проблем, возникающих в сексуальных отношениях партнеров, лежат 5 причин.

Во-первых, некоторые люди используют отсутствие секса как оружие против партнера, если они на него рассердились. Специалисты отмечают, что так поступают и мужчины, и женщины. Гнев – плохой советчик, потому необходимо найти его причину и разобраться в проблеме, а не устраивать секс-забастовку, подчеркивают эксперты.

Во-вторых, с течением времени у партнеров может исчезнуть влечение друг к другу. Сексологи отмечают, что, если в паре изначально был невысокий взаимный интерес, со временем эта проблема лишь усугубится. 

Излишняя требовательность в сексе также может охладить взаимоотношения. К примеру, если один из партнеров считает, что второй должен быть готов к интимной близости в любое время, это может вызвать неприязнь и даже отвращение к близости.

Также недопустимо контролировать с помощью секса другого человека, доказывая ему, что близость возможна лишь при его хорошем поведении. По мнению экспертов, это отношения абьюзера и жертвы, а вовсе не норма.

Наконец, пятой причиной проблем с сексом может стать перенос из прошлого. Неудачные отношения, сложившиеся когда-то давно, человек переносит в настоящее. В такой ситуации поможет специалист, отмечает Cosmo.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Финляндия оправдалась за ужесточение выдачи виз россиянам

В Суоми надеются, что поток российских туристов не иссякнет

Хватит санкций: Вашингтон призвали отказаться от давления на "Северный поток-2"

Властям США объяснили, что это Россия с трубой будет зависеть от Европы, а не наоборот

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей