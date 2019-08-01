Длительные отношения проходят через разные стадии

Сексологи уверены, что в основе всех проблем, возникающих в сексуальных отношениях партнеров, лежат 5 причин.

Во-первых, некоторые люди используют отсутствие секса как оружие против партнера, если они на него рассердились. Специалисты отмечают, что так поступают и мужчины, и женщины. Гнев – плохой советчик, потому необходимо найти его причину и разобраться в проблеме, а не устраивать секс-забастовку, подчеркивают эксперты.

Во-вторых, с течением времени у партнеров может исчезнуть влечение друг к другу. Сексологи отмечают, что, если в паре изначально был невысокий взаимный интерес, со временем эта проблема лишь усугубится.

Излишняя требовательность в сексе также может охладить взаимоотношения. К примеру, если один из партнеров считает, что второй должен быть готов к интимной близости в любое время, это может вызвать неприязнь и даже отвращение к близости.

Также недопустимо контролировать с помощью секса другого человека, доказывая ему, что близость возможна лишь при его хорошем поведении. По мнению экспертов, это отношения абьюзера и жертвы, а вовсе не норма.

Наконец, пятой причиной проблем с сексом может стать перенос из прошлого. Неудачные отношения, сложившиеся когда-то давно, человек переносит в настоящее. В такой ситуации поможет специалист, отмечает Cosmo.