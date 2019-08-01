Массаж ушей спасет от опасной болезни

Британские ученые совершили очередной прорыв в науке

Специалисты из Университета Кента предложили оригинальный метод, существенно снижающий симптомы болезни Паркинсона. Они считают, что массаж ушей способен помочь состояние больных, страдающих этим нейродегенеративным недугом.

В эксперименте приняли участие 46 больных, которым в течение двух месяцев дважды в день делали мягкую стимуляцию ушного канала при помощи специальной аппаратуры, отмечает Science Daily.

После окончания тестового периода пациенты заявили о том, что они стали гораздо лучше чувствовать себя. У больных повысилась двигательная активность, улучшились память, концентрация внимания и сон, а также поднялось настроение. Более того, им стало легче самостоятельно выполнять повседневные действия.

Полученный эффект сохранялся в течение пяти недель после завершения исследования, сообщает "МИР 24". Примечательно, что эта методика не имеет противопоказаний и побочных эффектов. Ученые считают, что такой массаж полезно добавить в традиционную процедуру лечения болезни Паркинсона.