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Тест на рак: как предотвратить опасное заболевание

Фото: www.globallookpress.com
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Новый метод диагностики поможет всем женщинам в мире

Современная медицина научилась предсказывать неизлечимую стадию рака шейки матки. Определить, перерастет ли ее дисплазия в опасное заболевание, поможет тест. О том, что метилирование ДНК S5 является важной подсказкой, додумались ученые из Лондонского университета королевы Марии. 

"Так можно выяснить, будет ли умеренное заболевание шейки матки прогрессировать до CIN3 – тяжелой и опасной дисплазии", – рассказали исследователи, пишет Medicalxpress.

Дисплазия шейки матки, которая может трансформироваться в онкологию, поясняют специалисты, способен вылечить врач без хирургического вмешательства. При этом есть гарантия, что умеренная форма "разрешится сама собой". 

Но в это же время сохраняется опасность перерождения дисплазии в рак. А операция грозит трудностями с беременностью в будущем, предупреждают медики. 

Проблему выбора решит тест, полагают ученые. Его намерены исследовать по всему миру. Не исключено, что уже в следующем году его смогут пройти жительницы Азии, уточняет "Вечерняя Москва".  

Ксения АНДРЕЕВА
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