Победить импотенцию поможет простой овощ

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Ученые выяснили, что кабачок способен не только заметно усилить половое влечение, но и предупредить бесплодие у представителей сильного пола. Все дело в том, что в этом овоще 96% воды, а остальные 4% – это витамины и минералы.
Самыми важными для мужского здоровья являются магний, кальций, фосфор, железо, медь и витамины группы В и Е, а также пектин. Последний очищает организм от токсинов, а железо улучшает качество крови и ее циркуляцию.
Калий и магний не только укрепят нервную систему, но и обеспечат нормальный уровень главного мужского гормона – тестостерона. На подвижность сперматозоидов положительно повлияют витамины группы В, они же омолодят клетки.
Кабачковую диету часто назначают мужчинам, страдающим из-за проблем с потенцией. Употреблять этот овощ можно в любом виде, даже добавлять во фреши, – пишет VladTime.
Перед употреблением нужно проконсультироваться с врачом, так как кабачок может нанести вред организму при наличии некоторых заболеваний.
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