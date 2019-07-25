Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Победить импотенцию поможет простой овощ

Фото: pixabay.com
Знакомый продукт справится с деликатной мужской проблемой

Ученые выяснили, что кабачок способен не только заметно усилить половое влечение, но и предупредить бесплодие у представителей сильного пола. Все дело в том, что в этом овоще 96% воды, а остальные 4% – это витамины и минералы.

Самыми важными для мужского здоровья являются магний, кальций, фосфор, железо, медь и витамины группы В и Е, а также пектин. Последний очищает организм от токсинов, а железо улучшает качество крови и ее циркуляцию.

Калий и магний не только укрепят нервную систему, но и обеспечат нормальный уровень главного мужского гормона – тестостерона. На подвижность сперматозоидов положительно повлияют витамины группы В, они же омолодят клетки.

Кабачковую диету часто назначают мужчинам, страдающим из-за проблем с потенцией. Употреблять этот овощ можно в любом виде, даже добавлять во фреши, – пишет VladTime.

Перед употреблением нужно проконсультироваться с врачом, так как кабачок может нанести вред организму при наличии некоторых заболеваний. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Украина задержала российский танкер

Киев мстит за события в Керченском проливе

Посланцы Вашингтона выбирают в Киеве нового премьера Украины

Первой в очередь за креслом руководителя правительства выстроилась глава "Батькивщины"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей