Вкусно и недорого: эти каши повысят потенцию

Гречка, рис и овсянка помогут справиться с деликатной проблемой

По мнению многих ученых, некоторые крупы оказывают на мужчин более благотворное воздействие, чем большинство других продуктов. Одной из самых полезных каш считается гречка. По мнению специалиста, она способна устранить последствия воспалительных процессов в мужском организме и повысить потенцию. Также в ней много белка и мало углеводов. Кроме того, она богата витаминами групп В и насыщает организм железом.

Чтобы получить максимальную пользу, нужно правильно готовить гречку: с вечера ее нужно промыть водой, залить кипятком и накрыть крышкой. С утра есть блюдо можно будет, залив йогуртом или кефиром.

Помочь мужского организму сможет и рис, но обязательно бурый или дикий. Эти виды крупы содержат много аминокислот и микроэлементов, богаты магнием, йодом и цинком. Без последнего мужского гормон тестостерон вырабатываться не может, – пишет Myjane.ru

Овсянка тоже содержит в себе цинк, что оказывает влияние на выработку мужского гормона и способствует повышению потенции. Также эта крупа богата антиоксидантами, которые повышают эластичность сосудов и кожи.

Диетологи рекомендуют есть овсянку самой грубой обработки, именно в ней много полезных веществ. Такая каша варится дольше, но оказывается полезнее. Чтобы сократить время приготовления, можно замочить крупу на ночь в холодной воде.

Не все каши так полезны для мужчин, например, пшено, несмотря на всю пользу для организма, снижает потенцию. Не принесет пользы и манка, которая будет способствовать набору лишнего веса, а не оздоровлению организма.

Специалисты рекомендуют отказаться от молока, сахара и масла при приготовлении круп, так как это снижает их полезность. Чтобы сделать завтрак более вкусным, можно добавить в кашу фрукты и ягоды.