Безопасно и эффективно: найдены травы для повышения потенции

Справиться с деликатной проблемой помогут знакомые растения

Стресс, вредные привычки, заболевания внутренних органов – все это сказывается на детородных способностях мужчины. Таблетки дают только временный эффект и не устраняют саму причину эректильной дисфункции. Поэтому специалисты рекомендуют обратить внимание на лекарственные травы: они не оказывают пагубного влияния, а также помогают устранить недуг полностью.

Боярышник – это растение, которое приводит в порядок работу кровеносной и сердечно-сосудистой системы. Именно из-за проблем в их работе страдает потенция. Ягоды влияют на тонус мышц, улучшают качество крови и работу предстательной железы.

Женьшень стимулирует выработку мужских гормонов и улучшает состояние простаты. Также это растение положительно влияет на сексуальную активность и либидо. Трава не только улучшит эрекции и усилит половое влечение, но и принесет пользу репродуктивной системе организма – пишут 365news.

Аир болотный не только укрепит потенцию, но и поможет вернуть. Для лечения половой дисфункции используется корень растения, который содержит камедь, камфору, аскорбиновую кислоту и дубильные вещества – они оказывают тонизирующее действие и укрепляют весь организм.

Еще одним народным средством является крапива, богатая витаминами и муравьиной кислотой. Трава улучшают эрекцию и активизирует либидо. Но существуют и противопоказания к использованию.

Мужчинам старше 50 лет, с заболеваниями почек или гипертонией лучше отказаться от использования крапивы.