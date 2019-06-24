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Победить диабет и ожирение поможет обычный напиток

Фото: www.globallookpress.com
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Кофе способен повлиять на метаболизм

Ученые из Великобритании выяснили, что знакомый каждому бодрящий напиток помогает бороться с такими проблемами как диабет и ожирение. Специалисты утверждают, что кофеин влияет на бурый жир и способствует сжиганию калорий.

Эти данные были получены в результате эксперимента, где жировые клетки из организмов мышей подвергли действия раствора кофеина. В результате увеличилось количество термогенина – белка, который играет ключевую роль термогенезе и окислении питательных веществ, сообщает Scientific Reports.

В опытах также приняли участие девять человек, их средний возраст достигал 27 лет. Выяснилось, что кофе повышал термогенез в надключичной области – именно там хранится бурый жир, пишет "Мир 24". Авторы отмечают, что усиление активности бурой жировой ткани положительно влияет на метаболизм и позволяет контролировать вес.

Дарья ПЕТРОВА
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