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Есть и худеть: женщинам дали ценный совет

Фото: www.globallookpress.com
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Некоторые продукты оказались под запретом

После 30 лет стоит отказаться от высококалорийной выпечки, сахара, трансжиров, так как это увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. 

При повышенном употреблении сахара растет уровень глюкозы в крови и происходит выброс инсулина. По словам диетологов, сахар и простые углеводы, включая фрукты, нужно сократить в своем рационе до 10% от суточной нормы калорий.  

Не полезен для здоровья и излишек соли, так как она задерживает жидкость в организме и вызывает отеки. Натрий повышает артериального давление, что, в свою очередь, повышает нагрузку на сердце и почки. 

Фастфуд также стоит исключить из своего рациона, особенно, дамам после 30 лет. В блюда из ресторанов быстрого питания добавляют много соли и сахара, что не приносит пользы организму.

В готовых соках и газировках слишком много сахара. К примеру, в баночке "колы" содержится двухдневная норма "белого яда", что грозит ожирением и диабетом, сообщает "Обозреватель".



  

Валентина МАЙОРОВА
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