Малышева раскрыла самую эффективную диету

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Средиземноморская система питания – самая эффективная в мире, считает телеведущая Елена Малышева.
По словам доктора, ученые пришли к такому выводу, проанализировав более 40 диет. Средиземноморская система питания поможет не только быстро похудеть, но и сохранить достигнутый результат, рассказала ведущая в программе "Сегодня вечером".
По словам Малышевой, что в рамках этой диеты нужно съедать свыше килограмма зелени в день. Кроме того, в рационе должны присутствовать морепродукты, оливковое масло, крупы и фрукты.
Телеведущая подчеркнула, что в современном мире еда превратилась в подобие наркотика, которому тяжело противостоять. При этом спорт, не очень эффективен в процессе похудения - людям с ожирением физические нагрузки не приносят пользы, так как толстякам порой бывает тяжело двигаться.
Малышева посоветовала включать в свой рацион больше легких и полезных блюд, а также есть больше морепродуктов, отмечает телеканал "Царьград".
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