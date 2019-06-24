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Малышева раскрыла самую эффективную диету

Елена Малышева. Фото: www.globallookpress.com
Килограмм зелени и морепродукты - ключ к успеху

Средиземноморская система питания – самая эффективная в мире, считает телеведущая Елена Малышева.

По словам доктора, ученые пришли к такому выводу, проанализировав более 40 диет. Средиземноморская система питания поможет не только быстро похудеть, но и сохранить достигнутый результат, рассказала ведущая в программе "Сегодня вечером".

По словам Малышевой, что в рамках этой диеты нужно съедать свыше килограмма зелени в день. Кроме того, в рационе должны присутствовать морепродукты, оливковое масло, крупы и фрукты.

Телеведущая подчеркнула, что в современном мире еда превратилась в подобие наркотика, которому тяжело противостоять. При этом спорт, не очень эффективен в процессе похудения -  людям с ожирением физические нагрузки не приносят пользы, так как толстякам порой бывает тяжело двигаться.

Малышева посоветовала включать в свой рацион больше легких и полезных блюд, а также есть больше морепродуктов, отмечает телеканал "Царьград"

Валентина МАЙОРОВА
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