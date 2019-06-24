Без таблеток и проблем: названы простые способы нормализовать давление

Справиться с гипертонией помогут прогулки и знакомый напиток

Снизить повышенное давление можно не только лекарствами. Специалисты назвали несколько повседневных привычек, которые помогут гипертоникам.

Пешие прогулки оказывают положительный эффект на всю сердечно-сосудистую систему, но важно уделять им хотя бы полчаса в день. Медики уверяют, что это поможет снизить систолическое артериальное давление на 4-9 пунктов.

Также специалисты проанализировали имеющиеся данные и установили: те, кто выпивают от 1 до 4 чашек чая в день, имеют более низкие показания артериального давления и нормальный пульс. Те же, кто избегают чаепитий, могут страдать от гипертонии и повышенного пульса.

Прослушивание музыки также способно оказать лечебный эффект. Любимые песни улучшает психологическое состояние, способствует выработке в организме веществ, нормализующих функции многих органов и систем, включая сердечно-сосудистую– сообщает "МедикФорум".

Солнечный свет снижает уровень оксида азота в коже и в крови. Это понижает давление, уменьшает риск возникновения инфаркта и инсульта. Проводить на солнце рекомендуется 20-30 минут.

Также кардиологи рекомендуют использовать дыхательные техники. Они сократят воздействие стресс-гормонов, активизирующих выработку ренина – фермента почек, повышающего давление.