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Развеяны главные мифы о потенции

Фото: www.globallookpress.com
От неприятной проблемы можно избавиться: главное отбросить предрассудки

Большинство мужчин не посещают специалиста, как как верят в устоявшие мифы о своем здоровье. Урологи решили развеять главные опасения.

Как утверждают медики, многие мужчины убеждены, что на нарушение потенции никак нельзя повлиять.  Но это заблуждение – в 95% случаев данное заболевание излечимо, поэтому не стоит стесняться врачей и лучше решить деликатную проблему сразу после появления.

Также врачи рассказывают, что в бесплодии не всегда виновата женщина. Долгое время было принято обвинять во всех проблемах жену. Но ученые уверяют: в 50% случаев виноват мужчина, поэтому и обследование стоит пройти обоим партнерам.

С климаксом также сталкиваются не только представительницы прекрасного пола. Научно доказано, что климаксу подвержены и мужчины: со временем у них падает количество гормона тестостерона. Однако при помощи специалиста данный процесс можно "отложить" – сообщают "Белновости". 

Врачи предупреждают, что одним из самых важных факторов здоровья является своевременная диагностика. А мужчины обычно откладывают плановые осмотры до возникновения боли. Халатное отношение к себе приводит к тому, что заболевания прогрессируют, значительно усложняя процесс лечения. Урологи рекомендуют посещать их кабинет раз в год.

Дарья ПЕТРОВА
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