Названы вызывающие кариес продукты

Ученые рассказали о блюдах, которые портят зубы

Эксперты выяснили, какие продукты отрицательно влияют на зубы. Среди пагубных эффектов – разрушение эмали, кариес и зубной камень.

Главными врагами зубов названы сладости. При попадании в рот они активизируют работу бактерий, сообщает "МедикФорум".

Для переваривания содержащих сахар продуктов микроорганизмы вырабатывают специальные кислоты. Они выводят минералы из зубной эмали, что разрушает внешний защитный слой зубов.

Уменьшить пагубное воздействие способна только слюна. Кислые конфеты также вредны для здоровья.

Как бы это удивительно не звучало, но и хлеб входит в список разрушающих зубы продуктов. В составе мучных изделий есть крахмал, который после расщеплении превращается в сахар. При пережевывании хлеб превращается в кашицу, липнущую к деснам, а она способна задерживать еду и впоследствии становится местом размножения микробов.

Алкоголь сушит ротовую полость, что негативно сказывается на состоянии зубов. За счет его воздействия количество слюны уменьшается, при этом остатки пищи и микробы не могут исчезнуть сами по себе. Возникает угроза образования кариеса и других проблем с зубами.

В энергетических напитках содержится высокий уровень кислотности. Это разрушает эмаль, делая зубы беззащитными перед вредными бактериями.

Перечень вредных для зубов продуктов также дополнили кофе, газированные напитки, лед, цитрусовые, чипсы и сушеные фрукты.

Ранее стало известно, что полоскание зубов оказалось опасным. Ополаскиватели понижают концентрацию фтора в зубах.