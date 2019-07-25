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Названы предшествующие раку болезни

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНайден симптом опасного заболевания
Предотвратить опасность поможет профилактика

Гастрит с пониженной кислотностью и язва желудка могут привести к развитию злокачественной опухоли.

Кроме того, спровоцировать рак могут гепатиты B и C, дисплазия, мастопазия, различные эрозии и ВИЧ, отмечает Nation News.

Опасность представляют и болезнь Эпштейна-Барра, а также вирусы папилломы, поэтому, если человек замечает изменения в самочувствии, ему необходимо как можно быстрее обратиться к специалисту. Такие симптомы, как отсутствие аппетита, беспричинное снижение веса, повышение температуры, слабость и общая подавленность также требуют обращения к специалисту.

Эксперты советуют людям, страдающим от подобных недугов, контролировать свое здоровье, чтобы не допустить перерождения неприятных заболеваний в еще более опасную болезнь, сообщает "Федерал Пресс".

Валентина МАЙОРОВА
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