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Неожиданный факт: вода поможет при повышенном давлении

Фото: www.globallookpress.com
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В день нужно выпивать определенное количество жидкости

Медики уверены, что обычная вода способна помочь при гипертонии. Когда человек не потребляет достаточное количество питья, то организм начинает удерживать натрий. С одной стороны, этот элемент спасает от обезвоживания, с другой – при большом его содержании повышается давление.

Также недостаток воды заставляет тело закрывать капиллярные русла – в сосудах создается большое давление, появляется гипертония. Поэтому чтобы не страдать от повышенного давления, стоит выпивать достаточное количество жидкости: от 8 до 10 стаканов.

Но пить больше воды также не стоит, так как переработка жидкости нагружает почки и пищеварительную систему. А при гипертонии, диабете и стрессе здоровье почек и так снижено, поэтому обязательно стоит проконсультироваться с лечащим врачом – предупреждает Express.co.

Врачи напоминают, что игнорировать повышенное давление нельзя, так как сердце начинает работать менее эффективно, возрастает риск возникновения инфаркта иди инсульта. Не стоит забывать о питании и привычках: курение и избыточный вес тесно связаны с гипертонией. 

Дарья ПЕТРОВА
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