До похода к врачу: как распознать первые признаки рака

Названы основные симптомы страшного заболевания

Российские специалисты рассказали о главных признаках, которые помогут распознать онкологию на ранней стадии. О развитие в организме опасного заболевания могут сигнализировать пальцы: опухание конечностей, выпуклые блестящие ногтевые пластины – первые симптомы того, что нужно обратиться к врачу.

Такой домашний метод диагностики выявили британские ученые. Но следует учитывать, что такие признаки не в 100 процентах случаев указывает именно на рак. Например, опухание пальцев может также быть симптомом пневмосклероза и ряда других заболеваний.

Обратиться к врачам стоит и при резком снижении веса и потере аппетита.

"Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин",

– цитирует эксперта "Пятый канал".