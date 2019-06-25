До похода к врачу: как распознать первые признаки рака

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Российские специалисты рассказали о главных признаках, которые помогут распознать онкологию на ранней стадии. О развитие в организме опасного заболевания могут сигнализировать пальцы: опухание конечностей, выпуклые блестящие ногтевые пластины – первые симптомы того, что нужно обратиться к врачу.
Такой домашний метод диагностики выявили британские ученые. Но следует учитывать, что такие признаки не в 100 процентах случаев указывает именно на рак. Например, опухание пальцев может также быть симптомом пневмосклероза и ряда других заболеваний.
Обратиться к врачам стоит и при резком снижении веса и потере аппетита.
"Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин",
– цитирует эксперта "Пятый канал".
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