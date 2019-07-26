Найден эффективный способ победить хандру

Самое важное – вовремя заметить симптомы депрессии

Специалисты разработали рекомендации, которые помогут победить апатию. Для начала стоит спать не менее 8 часов, гулять на свежем воздухе, заниматься спортом, а также сделать перестановку в квартире или смену имиджа.

К первым признакам заболевания относится подавленность, беспричинная тревога, тоска, расстройство сна, физическая слабость, потеря аппетита. Если эти симптомы не проходят в течение месяца, то можно заподозрить развитие депрессии и обратиться к врачу: психотерапевту или психиатру, – пишет "Подмосковье сегодня", ссылаясь на региональный Минздрав.