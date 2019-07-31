Лекарства не помогут: людям угрожает новая супербактерия

Даже обычный насморк может привести к летальному исходу

Эксперты дают неутешительный прогноз: устойчивые к антибиотикам заболевания уничтожат человечество за пару лет. Вылечить от болезней будет все сложнее, так как вирусы и бактерии будут становиться менее уязвимыми.

Существует несколько версий, объясняющих, почему бактерии и вирусы начали эволюционировать и становиться сильнее. Уфологи уверены, что все дело в оружии невиданной силы, которое применили против Земли. Они считают, что в появлении новых болезнях виноваты пришельцы – они создали его как оружие против человечества.

"Эволюция крайне длительный процесс, организмам требуются миллионы лет на то, чтобы стать совершеннее, а сейчас нам пытаются сказать, что бактерии научились переносить все лекарственные препараты буквально за сто лет. А новые препараты перестают действовать уже в течении нескольких лет, это выглядит крайне неубедительной версией",

– цитирует эксперта VistaNews.

В доказательство своей теории он приводят в пример пенициллин, который, по его мнению, перестал воздействовать на бактерии. Возможно, это связано с тем, что они были посланы на Землю в неуязвимом к современным лекарствам виде. Прогноз уфологов неутешительный: если так пойдет и дальше - человечество вымрет в течении нескольких десятков, в лучшем случае, сотен лет.