Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Лекарства не помогут: людям угрожает новая супербактерия

Фото: pixabay.com
Даже обычный насморк может привести к летальному исходу

Эксперты дают неутешительный прогноз: устойчивые к антибиотикам заболевания уничтожат человечество за пару лет. Вылечить от болезней будет все сложнее, так как вирусы и бактерии будут становиться менее уязвимыми.

Существует несколько версий, объясняющих, почему бактерии и вирусы начали эволюционировать и становиться сильнее. Уфологи уверены, что все дело в оружии невиданной силы, которое применили против Земли. Они считают, что в появлении новых болезнях виноваты пришельцы – они создали его как оружие против человечества.

"Эволюция крайне длительный процесс, организмам требуются миллионы лет на то, чтобы стать совершеннее, а сейчас нам пытаются сказать, что бактерии научились переносить все лекарственные препараты буквально за сто лет. А новые препараты перестают действовать уже в течении нескольких лет, это выглядит крайне неубедительной версией",

цитирует эксперта VistaNews.

В доказательство своей теории он приводят в пример пенициллин, который, по его мнению, перестал воздействовать на бактерии. Возможно, это связано с тем, что они были посланы на Землю в неуязвимом к современным лекарствам виде. Прогноз уфологов неутешительный: если так пойдет и дальше - человечество вымрет в течении нескольких десятков, в лучшем случае, сотен лет.

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Россия разместит ракеты ближе к границе США

Недружественные шаги американцев не останутся без ответа

Взрыв в Крыму обрадовал украинцев

Жители Незалежной приготовили поп-корн для обсуждения ЧП

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей