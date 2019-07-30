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Затопит всех: Нибиру начала плавить льды Антарктики

Фото: pixabay.com
Глобальное потепление может наступить гораздо раньше

Несколько десятков лет экологические организации кричат об угрозе глобального потепления в будущем, но теперь эксперты уверены, что половина земного шара окажется под водой совсем скоро. В том, как быстро тают ледники, замешана Нибиру.

По одной из версий, Планета Х осознала невозможность прямого завоевания Земли и решила уничтожать человечество, используя силы природы.

"Дальнейшее повышение температуры на планете приведет к таянию ледников, по итогу которого пресная вода почти полностью исчезнет, а большая часть суши окажется под водой. После таких потрясений человечество больше не будет представлять угрозы",

цитирует уфолога VistaNews.

Ученые, которые не верят в существование Нибиру, тоже отмечают, что ледники плавятся во много раз быстрее, чем должны по прогнозам. Например, известно, что темпы таяния льда на Аляске превышают самые худшие опасения в 100 раз – это указывает на возможность инопланетного вмешательства.

Некоторые ученые выдвигают свою версию происходящего, по которой в глобальном потеплении виновато климатическое оружие, которое тестируют почти все крупные страны. 

Дарья ПЕТРОВА
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