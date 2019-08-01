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Земля обречена: обнаружена еще одна планета жизни

Фото: pixabay.com
Астрономы рассмотрели в космосе большую копию нашего мира

Жизнь, как оказалось, есть не только на Земле. Конкуренцию голубой планете может составить ее двойник-гигант GJ 357 d.   

О его существовании стало известно в начале этого года. От Земли экзопланету, которую обнаружили благодаря транзитному методу, отделяет 31 световой год, посчитала международная группа астрономов, говорится в релизе Phys.org.

Специалисты причислили найденный объект к суперземлям, так как размер и масса GJ 357 d даст фору земному шару. Плотная атмосфера экзопланеты дает право полагать, что там кто-то живет.  

На фоне данного сообщения более устрашающе звучат предупреждения о гибели Земли. Последнее время все чаще аномальную погоду и стихийные бедствия приписывают к проделкам Нибиру, которая собирается уничтожить нашу планету. 

Ксения АНДРЕЕВА
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