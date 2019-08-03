Апокалипсис близко: Нибиру готовится к атаке на Землю

Планета X дожидается удобного момента у Луны

Как утверждают эксперты, Нибиру собирается напасть на Землю 10 августа, в это же время возможно падение астероида QQ23 2006 и атака от неизвестного космического объекта.

Планета Х уже зависла у Луны, а рядом с ней удалось зафиксировать еще несколько аномалий, например, святящийся объект в форме эллипса. Как пишет VistaNews, странное свечение космического тела может быть связано с термоядерными реакциями, которые дают отблеск.

Уфологи предполагают, что при падении этого светящегося эллипса Земля пострадает также как, если бы на нее сбросили 100 тысяч ядерных бомб.

Еще одну опасность для планета представляет астероид QQ23 2006, диаметром 569 метров. Он подберется к Земле к утру 10 августа.

Уфологи связывают падение астероида, появление Нибиру и неизвестного светящегося объекта, а, значит, шанс выжить 10 августа будет равен 1%. Вероятно, одно столкновение повлечет за собой атаку Нибиру, что только ускорит апокалипсис.

Есть версия, что объект возле Луны содержит внутри себя плазменных мутантов, что которых Нибиру хочет направить к людям. Ученые пока не подтверждают мнение уфологов о приближающемся апокалипсисе.