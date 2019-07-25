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Пришельцы с Нибиру устроили бойню в Исландии

Фото: pixabay.com
Сотни мертвых китов выброшены на берег

Акула-мутант с Нибиру стала причиной массовой гибели китов у исландских берегов, считают уфологи.

Морские животные якобы массово выбросились на берег, однако о причинах загадочного суицида ученые молчат. Ряд экспертов считает, что в гибели китов виновато инопланетное чудовище.

По словам неназванного специалиста в области мутафауны, во всем виноваты мутировавшие акулы, представляющие собой настоящее биологическое оружие аннунаков с планеты Х. Слухи об акулах-убийцах ходили и ранее, однако сейчас эти существа якобы выбрались на берег.

По мнению конспирологов, монстр-мутант отлавливает китов и поедает их уже на суше, где морские млекопитающие теряют способность к сопротивлению.

Пришельцы, вероятно, запустили ускоренный процесс эволюции, что и позволило акулам преобразиться до неузнаваемости и научиться жить на суше.

Уфологи предупреждают, что вскоре прибрежные районы нашей планеты могут быть атакованы полчищами чудовищных амфибий. Люди станут легкой добычей для монстров, способных без труда расправиться с китами, отмечает Vista News.

Валентина МАЙОРОВА
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