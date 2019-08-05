От страшного катаклизма планета сойдет с орбиты

Пришельцы на летающих тарелках были замечены над вулканами Камчатки. По наблюдениям местных уфологов, инопланетяне сбрасывают в кратеры неизвестные предметы.

Проведя "бомбардировку" корабли улетают, а вулканы начинают выбрасывать столбы дыма и пепла. По сообщению портала Vlad Time, такую летающую тарелку видели жители камчатской деревни накануне извержения Ключевской Сопки. По мнению конспирологов, аннунаки с планеты Нибиру испытали на Камчатке новую бомбу, вызывающую извержение вулканов.

Земные ученые пока не могут определить, на основе каких химических элементов работает взрывчатка, однако эффект она производит ошеломляющий. Маленькая бомба вызывает разрушительное извержение. Эксперты считают, что коварные пришельцы со Звезды Смерти устроят настоящий апокалипсис на Камчатке, а в дальнейшем – и во всем мире.

Вулканическая катастрофа на Камчатке неизбежно окажет влияние на нашу планету. Одновременное извержение камчатских вулканов вызовет эффект отдачи – толчок будет настолько сильным, что Земля станет вращаться вокруг Солнца по другой орбите. Новую траекторию движения сложно предсказать, однако такие глобальные изменения станут катастрофой для половины мирового населения.

Огромный взрыв на Дальнем Востоке спровоцирует цунами, мощность которого нельзя будет сравнить ни с чем виденным ранее. Океан затопит Северную Америку и Евразию. На поверхности останутся только Африка, Южная Америка и Австралия. После того, как вода схлынет, останутся лишь безжизненные обезлюдевшие территории.

Вулканологи уверены, что извержения вулканов на Камчатке ничем иным, кроме как вмешательством инопланетян, объяснить нельзя. Уже сейчас на полуострове объявлен "оранжевый" уровень опасности для авиации, а сейсмическая активность пока и не думает снижаться.