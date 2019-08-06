Конец света наступит в ближайшие пять лет

Землю поглотит черная дыра

Попавшая в кадр черная дыра – малютка по сравнению с той, которую отыскала во вселенной европейско-американская команда астрономов. Пока это самый гигантский объект из ныне известных. Правда, в его изучение исследователи пока не углубляются.

Черная дыра находится в галактике Holmberg 15A. По оценке специалистов, она в 40 млрд раз весит больше нашего светила. Уфологи не исключают гибель всей Солнечной системы. Ведь последние 10 тысяч лет она летит прямо в пропасть черной дыры.

Ученые подсчитали, что примерно полгода осталось Holmberg 15A. На очереди может быть Земля, поскольку расстояние в 700 млн световых лет, отделяющую ее от гигантской черной дыры,когда-нибудь иссякнет. Человечество в опасности, предупреждают уфологи.

Некоторые из них отвели голубой планете всего пять лет. За это время всю Солнечную систему засосет черная дыра, передает VistaNews. Дальнейшая участь Земли строится на догадках.

По одной версии, ее ждет мгновенное уничтожение, по другой – путешествие в параллельный мир. Между тем оптимисты не верят в конец света, поскольку черная дыра слишком далеко.