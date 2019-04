Астрофизики показали самое первое изображение черной дыры в истории человечества. На снимке видно яркое кольцо, образованное изгибами света в условиях интенсивной гравитации. Темный круг внутри и есть черная дыра – она 6,5 млрд раз больше Солнца.

Scientists have obtained the first image of a black hole, using Event Horizon Telescope observations of the center of the galaxy M87. The image shows a bright ring formed as light bends in the intense gravity around a black hole that is 6.5 billion times more massive than the Sun pic.twitter.com/AymXilKhKe