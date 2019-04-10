Снимок удалось сделать с помощью мощнейшего телескопа Event Horizon

Астрофизики показали самое первое изображение черной дыры в истории человечества. На снимке видно яркое кольцо, образованное изгибами света в условиях интенсивной гравитации. Темный круг внутри и есть черная дыра – она 6,5 млрд раз больше Солнца.

Scientists have obtained the first image of a black hole, using Event Horizon Telescope observations of the center of the galaxy M87. The image shows a bright ring formed as light bends in the intense gravity around a black hole that is 6.5 billion times more massive than the Sun pic.twitter.com/AymXilKhKe — Event Horizon 'Scope (@ehtelescope) 10 апреля 2019 г.

"Я никогда не верил в то, что черная дыра в галактике M87 обладает столь большими размерами, как показывали наши расчеты. Когда я увидел эту фотографию, я воочию убедился в этом. Кольцо огня, которое можно увидеть на этом снимке – порождено огромной силой гравитации этого объекта",

– цитируют слова ученого РИА "Новости".

Большая часть астрономов считает, что в центре всех галактик есть черные дыры гигантских размеров – они непрерывно поглощают материю вокруг и отдают обратно тонкие пучки плазмы.

В нашей галактике черная дыра находится в спячке. Ученые до сих пор пытаются выяснить, когда она уснула и как повлияла на жизнь звезд и планет.

Приблизить к разгадке вопроса должен телескоп Event Horizons. Главная цель проекта "подобраться" к горизонту событий черной дыры, расположенной в центре Млечного Пути, изучить ее свойства и сфотографировать ее тень.