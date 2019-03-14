Следы внеземной цивилизации: на Марсе нашли неизвестный обломок

Есть сразу несколько версий появления странного объекта

На Марсе есть жизнь? Те, кто согласны с этим утверждением торжествуют: на фото с красной планеты нашли странный объект. Теоретики уверены – это доказывает, что жизнь там возможна, а инопланетные цивилизации существуют.



На YouTube – канале secureteam10 появился ролик с кадрами, сделанными марсоходом. По словам представителя канала Тайлера Глокнера, этот треугольный "металлический" обломок был искусственно создан исчезнувшей цивилизацией. На этот момент видео посмотрели 500 тысяч человек.

"На первый взгляд, это камень странной формы. Но при приближении видно, что у него более сложная структура. <...> Идеально круглое отверстие прямо посередине. И, похоже, он согнут"

– комментирует Глокнер Daily Star.

Молодой ученый считает, что на Марсе можно найти много подобных обломков, а раньше эта планета была такой же как Земля. Но поверхность ее стала непригодна из-за высокого уровня радиации после техногенного взрыва.

Некоторые комментаторы согласны с автором, другие считают, что этих доказательств недостаточно.

"На дворе 2019-й. Сколько ещё вам нужно доказательств? Конечно, мы в космосе не одни", "Это, безусловно, кусок металла, но всего лишь космический мусор",

– пишут пользователи.

Нашлись и те, кто утверждает, что это обломки мусора с Земли. А значит, человечество не только загрязняет свою планету, но и все космическое пространство.

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