Шпионят возле Солнца: инопланетяне готовят апокалипсис

Эксперименты пришельцев с Солнцем не доведут до добра

Ученые считают, что одним из самых вероятных сценариев апокалипсиса на Земле станет разрушительная солнечная буря – шторм, подобный которому случился 2,7 тыс. лет назад. Развитие технологии тогда было на таком низком уровне, что человечество не почувствовало никакого влияния, однако для современного мира последствия будут поистине катастрофическими.

При этом уфологов серьезно беспокоит активность инопланетян рядом с нашим светилом – высокоразвитые пришельцы, по мнению конспирологов, добывают энергию именно из Солнца. Так, недавно в объектив NASA попал странный НЛО в форме куба, летавший возле Солнца, и это отнюдь не единственный случай, напоминает Vista Ntews.

Эксперименты инопланетян с Солнцем могут вызвать сверхмощные солнечные бури, обрушившись на Землю эти штормы могут отключить человечеству электричество, электронные системы и спутники и лишить государства возможности защищаться военными ракетами.

Ранее археологи уже находили следы гигантских солярных бурь: в льдах Гренландии были радиоактивные изотопы – следы мощного шторма, случившегося почти 3 тыс. лет назад. Солнце наносило удары по Земле и в более близкие к нам времена. Так, в 1989 г. в Канаде и в 2003 г. в Швеции были зафиксированы электромагнитные катаклизмы: города Квебек и Мальмё практически полностью остались без света.

При этом ученые предупреждают, что в далеком в 660 году солнечный шторм был в десятки раз сильнее – если бы он случился сейчас, перестали бы работать все спутники, навигационные системы, электростанции и военные объекты.



