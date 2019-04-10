Скрывали несколько лет: в Австралии упал НЛО

Неизвестный летательный аппарат потерпел крушение на горном склоне

Двум австралийцам удалось засвидетельствовать существование инопланетных существ еще два года назад, но только сейчас шокирующие фотографии увидел весь мир.

Австралийцы утверждают, что снимки имеют подлинный характер, поэтому речи о какой-либо мистификации фактов не может быть и речи. Совершить открытие молодым людям удалось во время поездки на мотоциклах.

Они увидели таинственный артефакт в долине горного массива Македон и сразу же позвонили друзьям. Через несколько часов, когда они вернулась на место, корабль уже исчез, а не месте работали полицейские – сообщает "Русский диалог".

Лишь сейчас австралийцы решили отправить фотографии уфологам.

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