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Скрывали несколько лет: в Австралии упал НЛО

Фото: pixabay.com
Неизвестный летательный аппарат потерпел крушение на горном склоне

Двум австралийцам удалось засвидетельствовать существование инопланетных существ еще два года назад, но только сейчас шокирующие фотографии увидел весь мир.

Австралийцы утверждают, что снимки имеют подлинный характер, поэтому речи о какой-либо мистификации фактов не может быть и речи. Совершить открытие молодым людям удалось во время поездки на мотоциклах.

Они увидели таинственный артефакт в долине горного массива Македон и сразу же позвонили друзьям. Через несколько часов, когда они вернулась на место, корабль уже исчез, а не месте работали полицейские – сообщает "Русский диалог".

Лишь сейчас австралийцы решили отправить фотографии уфологам. 

Ранее Утро рассказало о возможном уничтожении Байкала. 

Дарья ПЕТРОВА
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