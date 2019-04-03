Байкал уничтожит астероид

NASA прогнозирует страшную катастрофу

Пока все переживают о влиянии злобной Нибиру, к Земле приближается настоящая опасность – астероид размером около 30 км.

Астероид нашел телескоп Hubble 31 марта. По утверждениям изданий, он несется к нашей планете со скоростью 104 тысячи километров в час. Ученые из NASA просчитали два возможных варианта: либо космический объект пройдет мимо Луны, задев ее, от чего на Землю посыпятся осколки метеоритным дождем, либо наша планета притянет его.

Размеры астероида так велики, что шансов спастись будет немного. Как утверждают эксперты, похожий метеорит когда-то уничтожил динозавров.

"Забудьте о Нибиру, более страшная угроза настигнет Землю",

– передает слова иностранных экспертов VistaNews.ru.

Удар неземного тела будет сопоставим с 17 самыми мощными ядерными боеголовками. По словам неназванных экспертов, спасением может стать только большой водоем. Байкал – самое глубокое озеро в мире, оно возьмет удар на себя.

После того, как астероид пройдет все слои атмосферы, размеров российского водоема должно хватить для того, чтобы сильно смягчить удар и тем самым спасти большую часть населения Земли. Илистое одно огромного озера не позволит оставить большой след движения

Теперь экспертам предстоит скорректировать траекторию ядерными боеголовками. Они направят астероид немного в сторону, а затем Байкалу придется пожертвовать собой.