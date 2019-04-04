Диверсия Нибиру: Земле угрожает масштабная буря с Юпитера

Вызвать ее могли инопланетные воздействия

Всему человечеству угрожает новое оружие пришельцев – с таким шокирующим сообщением выступил уфолог с Дальнего Востока. Мужчина уверен, что жители Нибиру проводит на Юпитере испытания климатического оружия.

По одной из версий, NASA скрывает страшную правду о секретных разработках в Солнечной системе, которые будут использованы против землян. Например, погодная аномалия "Великое красное пятно" известна астрономам уже не первый десяток лет.

"Красное пятно" – самый большой атмосферный вихрь в Солнечной системе. Являясь антициклоном, вихрь, кочующий по поверхности Юпитера, является зоной повышенного давления и двигается по планете параллельно экватору. Учёных поражает диаметр погодного явления – свыше 16000 километров, это более чем на 3000 километров превышает диаметр Земли – утверждает VistaNews.ru.

Явление непрерывно наблюдается почти 200 лет, но только сейчас российский уфолог раскрывает суть этого загадочного явления. Как утверждает эксперт, пришельцы с Нибиру давно обосновались на Юпитере и, используя его как плацдарм для операций на Земле, тестируют там климатическое оружие невиданной мощи.

Юпитер является чудесным прикрытием для пришельцев – чудовищная гравитация планеты не даст землянам ещё очень долго сесть на поверхность или даже изучить планету с близкого расстояния". Очевидно, что Нибиру, которая уже давно угрожает нашей планете, может применить против нас климатическое оружие, которое сейчас испытывают на другой планете. Масштабы разрушений от бури, которая покроет всю Землю, пока сложно даже представить.