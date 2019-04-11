Рядом с Луной заметили НЛО

Спутник Земли вызывает неподдельный интерес космических гостей

Инопланетную космическую станцию заметил возле Луны уфолог из американского штата Индиана.

На кадрах выложенного в Youtube ролика можно увидеть, как вокруг спутника Земли на большой скорости вращается круглый объект.

Конспиролог считает, что ему удалось заснять, как пришельцы шпионят за нашей планетой. Он уверен, что гигантская летающая тарелка оснащена мощными двигателями, технология изготовления которых пока недоступна для землян.

Возможно также, что инопланетяне изучают спутники планет Солнечной системы или даже живут на них, время от времени выходя в космос на разведку. Контакта же с людьми не происходит, так как человечество еще не готово встретиться с обитателями других миров.

Однако скептически настроенные пользователи Сети заявили, что видео – просто подделка, обвинив автора сенсационного ролика в том, что он просто захотел дешевой славы.

Ранее СМИ сообщили о том, что бдительные уфологи заметили на Луне базы аннунаков – обитателей таинственной планеты Нибиру.