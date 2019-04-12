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Тревога: гигантский лифт с пришельцами спускается на Чукотку

Кадр из фильма "Прибытие"
В небе наблюдается пугающее явление

Уфологи паникуют: над городом Анадырем появился "космический лифт". С виду он похож на облачную стену, но охотники за внеземными цивилизациями уверены, что это предвестник скорой колонизации Земли инопланетными захватчиками.

Специалист по НЛО Скотт Уоринг считает, что таким образом пришельцы спускаются вглубь Берингова моря, где находятся их секретные базы. Там, согласно версии Уоринга, они прячут свои основные технологии и оружие для порабощения человечества. Кроме того, гуманоиды выводят под водой морских монстров, которые будут использованы против людей.

"Стоит уже говорить о массовой колонизации Земли, ведь странные существа уже замечены во всех странах мира. Мы приближаемся к самой большой разгадке в своей истории", – приводит слова эксперта VistaNews.

Также базы пришельцев могут находиться и в других труднодоступных местах – кратерах вулканов и среди вечных ледников.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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