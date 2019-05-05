На Марсе нашли доказательства присутствия пришельцев

Нибиру
- Троянский конь: вооруженные пришельцы с Нибиру разрушат Землю
- Последний праздник: Землю погубит гигантский астероид
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
260 новости
Опубликованное видео с Марса породило версии о существовании жизни на этой планете. Уфолог Скотт Уоринг и вовсе предположил, что пришельцы начали там строить базу.
На видео показы многочисленные "сооружения" в виде куполов. В NASA заверили, что такие структуры образовались при помощи замороженного углекислого газа, однако конспирологи отказались в это верить.
Они уверены, что в этих куполах скрывается инопланетная цивилизация. По их мнению, гуманоиды уже давно облюбовали Красную планету и, скрываясь от людей, продолжают строительство своих баз, передает Vista News.
Американцы раскрыли опасность газопровода для Запада
Увиденное на полуострове изменило мнение граждан США