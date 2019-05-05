На Марсе нашли доказательства присутствия пришельцев

Странная находка удивила конспирологов

Опубликованное видео с Марса породило версии о существовании жизни на этой планете. Уфолог Скотт Уоринг и вовсе предположил, что пришельцы начали там строить базу.

На видео показы многочисленные "сооружения" в виде куполов. В NASA заверили, что такие структуры образовались при помощи замороженного углекислого газа, однако конспирологи отказались в это верить.

Они уверены, что в этих куполах скрывается инопланетная цивилизация. По их мнению, гуманоиды уже давно облюбовали Красную планету и, скрываясь от людей, продолжают строительство своих баз, передает Vista News.