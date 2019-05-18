НЛО заметили в жутком красном облаке

Объект летал на большой скорости

В Таиланде очевидцы засняли необычное явление. В небе над городом ночью появилось красное облако, внутри которого сверкали молнии.

Через некоторое время из это мрачной тучи появился странный летающий объект. Он вылетел из бури и на большой скорости облетел ее. После этого маневра объект вновь вернулся в красное облако, передает Daily Star.

Очевидцы утверждают, что небо в этот момент было чистое. При этом специалисты так и не смогли сказать, что это был за летающий объект.