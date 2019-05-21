Инопланетяне начали зачистку США

Погибнут миллионы людей

Мощные торнадо обрушились на Американский континент – на равнинах Юга США бушуют сильнейшие ветры.

Из-за разгула стихии под угрозой оказались жизни более 5 млн человек. в понедельник, 20 мая, с торнадо уже столкнулись 1,4 миллиона. Ураганы разрушают частные дома и промышленные здания, в штатах Техас и Оклахома погибло более двух десятков людей.

По информации метеорологов, скорость ветра достигала 320 километров в час, а ливневые дожди перешли в грозы, отмечает Vista News.

При этом уфологи считают, что торнадо обрушились не просто так – их вызвали пришельцы.

Альтернативные эксперты уверены, что с помощью стихийных бедствий инопланетяне очищают территорию США для создания баз НЛО.

Известный конспиролог Бойд Бушман, работавший в секретной американской лаборатории "Зона 51", неоднократно заявлял, что пришельцы начнут свое вторжение на Землю именно с США. Якобы это будет месть за те опыты, которые американские военные проводили над инопланетными летательными аппаратами и пришельцами.