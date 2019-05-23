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Пришельцы выбрали Россию вместо США

Фото: pixabay.com
Летающие тарелки кружат над страной

Уфологи всерьез обеспокоены: нашествие инопланетян, о котором так много говорили в последнее время, уже началось.

Ранее конспирологи были убеждены, что завоевание Земли начнется с Соединенных Штатов, однако, по последним данным, пришельцев заметили в России. Жительница европейской части России сняла на видео момент вторжения инопланетной летающей тарелки.

Нарушив границы российского воздушного пространства, НЛО выдал себя многократным миганием при резкой смене траектории перемещения. Эксперты в области самолетостроения считают, что ни один современный аппарат, построенный людьми, не способен выполнять такие маневры, отмечает Vista News.

По мнению конспирологов, инопланетяне ведут себя на Земле все более развязно – они больше не собираются маскироваться. Нарастающий мировой кризис, а также политические и природные катаклизмы дают космическим захватчикам возможность успешно завоевать нашу планету.

Более осторожные эксперты считают, что говорить об инопланетном вторжении пока еще рано. Ведь официально ни власти, ни ученые ни в одной из стран не подтвердили, что с ними в контакт вступали пришельцы.

Валентина МАЙОРОВА
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