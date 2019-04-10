Шпионы с Нибиру окопались на Луне

Секретные базы инопланетян оказались прямо над головами землян

Наблюдательный пост аннунаков – обитателей планеты Х – обнаружили в лунных горах бдительные уфологи. По мнению специалистов, инопланетяне шпионят за Землей из и готовы в любой момент напасть на беззащитных землян.

При этом жители Нибиру даже не особо скрываются – их наблюдательный пост нашли на видимой части светлой стороны Луны, в кратере Тихо. Новые фотографии этой области спутника Земли были сделаны американским аппаратом LRO, работающим на лунной орбите. Уфологии немедленно обратили внимание на то, что посреди двух скал втиснут цилиндрический объект, который не похож на камень.

Объект похож по форме на бочку, одна часть которой углублена в лунную поверхность, а на видимой части странного сооружения можно рассмотреть знак – петроглиф в форме буквы "Н". Рядом с этим объектом конспирологи разглядели еще несколько мелких элементов и предположили, что это детали какого-то аппарата или строения.

Однако это еще не все загадки, которые таит кратер Тихо: его почву рассекает надвое нечто, находящееся под грунтом. Вероятно, поверхность Луны скрывает что-то загадочное – возможно, инопланетное строение, отмечает Vista News.

Некоторые уфологи уверены, что в кратере скрыт фрагмент корабля пришельцев, потерпевший крушение на Луне. Другие полагают, что в глубину спутника Земли уходит шахта, в которой аннунаки разрабатывают полезные ископаемые. Однако есть и такие, кто уверен, что ничего хорошего от инопланетян ждать не приходится, и что они просто готовятся к колонизации Земли, а таинственные лунные объекты – просто блокпосты шпионов с Нибиру.



