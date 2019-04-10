Опаснее Нибиру: Земле грозит новая беда

Нашу планету поджидает очередная катастрофа

Гигантское пятно, образовавшееся на Солнце, может уничтожить человеческую цивилизацию, считает астрономом-любитель Джампаоло Сальвато из итальянского города Падуя.

Первичное темное ядро солнечного пятна AR2738 такое огромное, что могло бы поглотить Землю, отмечается на сайте Gismeteo. В ближайшие дни ученые смогут понять, может ли это солнечное пятно производить сильные вспышки, четко увидеть структуру его магнитного поля и оценить взрывной потенциал.

Некоторые уфологи поспешили заявить, что новый солнечный "армагеддон" более опасен, чем мифическая планета Нибиру, отмечает Obozrevanel. Астрономы уже нашли группу из одиннадцати огромных пятен, однако это не предел - их число постоянно увеличивается, и этот процесс все труднее отслеживать. Одни конспирологи считают, что наша планета может просто "сгореть в аду". Другие уверены, что гигантские солнечные пятна способны поменять полюсы Земли и вызвать тем самым новый ледниковый период.

Ранее уфологи выдвинули 2 альтернативных сценария конца света. Первый состоит в том, что Земля погибнет в конце апреля, второй – более оптимистичный – утверждает, что человечество спасется благодаря аннунакам – жителям Нибиру, которые сумеют предотвратить катастрофу.