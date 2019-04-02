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Забудьте о выборах: Нибиру уничтожит Землю через 20 дней

Фото: pixabay.com
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Страшное пророчество нашли в календаре майя

Встревоженные конспирологи поделились с широкой общественностью новым шокирующим прогнозом: оказывается, конец света наступит меньше, чем через 3 недели.

Эти безошибочные сведения уфологи вычитали в календаре майя, где сообщается не только о точной дате смерти человечества, но и описывается сценарий гибели нашей планеты. Если верить адептам альтернативной науки, через 20 дней на Земле не останется ничего живого. Примчавшаяся из глубин космоса таинственная Нибиру заслонит собой Солнце и, погрузив нашу планету в глубокую тень, вызовет настоящую катастрофу. Земля начнет стремительно остывать, а людей ждет мучительная смерть от холода, сообщает "Диалог.ua".

Однако многие современные ученые не согласны с таким мрачным прогнозом. Они утверждают, что даже если планета Х перекроет Солнце, холод не сможет так быстро расправиться с человечеством. У Земли есть собственный внутренний источник тепла, ведь ее ядро раскалено примерно до шести тыс. градусов по Цельсию. Так что мгновенная гибель людям не грозит, считают специалисты.

Валентина МАЙОРОВА
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