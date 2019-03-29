Конец неотвратим: Нибиру подбирается к Земле

Планета Х взорвала мексиканский вулкан

Коварная "Звезда Смерти" способна уничтожить все человечество, разбудив вулканическую активность в сейсмически опасных районах нашей планеты – неоднократно предупреждали уфологи.

Похоже, что пророчества конспирологов начинают сбываться: во всяком случае, многие считают, что извержение вулкана Попокатепетль в Мексике вызвано именно вращением Нибиру по орбите. Ситуация приняла такой оборот, что эвакуация грозит уже 275 тысячам мексиканцев, отмечает портал Dni24.com.

Вулкан выбрасывает огромные столбы пепла и не собирается останавливаться. При этом Попокатепетль – не единственная жертва козней аннунаков – так называют жителей Нибиру. Повышенная сейсмическая активность зарегистрирована и на Гавайских островах рядом с подводной частью вулкана Килауэа произошло землетрясение.

Исследователи уже подсчитали, когда землянам ждать землетрясений силой в 8 баллов или новых вулканических извержений. По мнению конспирологов, это произойдет 18 апреля, 4 июня и 21 июля.

Таким образом, Нибиру разрушит нашу планету изнутри, буквально развалив ее на части. Впрочем, если этот план не сработает, у аннунаков есть и парочка запасных: они либо лишат энергии наше Солнце, либо столкнут Луну прямо на Землю.