"Огненное кольцо": Нибиру взрывает вулканы на Земле

Нашей планете грозит смертельная опасность

Звезда смерти взяла в осаду нашу планету и смогла активировать земное ядро, устроив одновременно извержения вулканов на Камчатке и в Мексике.

На востоке России в последнее время резко выросла вулканическая активность. Вулкан Шивелуч беспрерывно извергает из своих недр пепел и дым, а недавно к нему присоединился вулкан Безымянный, выбросивший в небеса столб белого пепла на высоту 15 километров. Еще более опасная обстановка сложилась в Мексике, где проснулся один из самых мощных вулканов планеты – Попокатепетль.

Конспирологи обратили внимание на 2 странных обстоятельства: во-первых, вулканы на Камчатке и в Мексике уже несколько раз за этот год начинали извергаться практически в одно время. Вдобавок к этому, перед извержением над ними были замечены странные световые вспышки, которые издалека были похожи на молнии, вот только рядом не было ни грозовых фронтов, ни термической активности над ними.

Специалисты считают, что инопланетяне, используя неизвестные землянам технологии, смогли "вскипятить" магму прямо с воздуха, а не из недр вулкана. Некоторые уфологи пошли дальше и заявили, что ученым Массачусетского технологического института удалось создать тектоническое оружие, а NASA уже вывело его на орбиту и теперь угрожает миру из космоса.

Принцип действия оружия якобы прост и незамысловат. С помощью направленного потока мощного лазера формируются звуковые колебания в магматических карманах, что обеспечивает нагревание породы до температуры, необходимой для взрыва скопившихся газов и водяных паров. После чего запускается процесс извержения лавы.

При этом новое оружие можно использовать как для формирования новых тектонических разломов, так и для глобального изменения климата, ведь оно способно разрушить слой ионосферы и дать солнечной радиации обрушиться на поверхность нашей планеты.

Кроме того, некоторые конспирологи считают, что США утратили контроль над тектоническим оружием NASA, а злокозненная Нибиру запустила эксперимент под названием "Огненное кольцо". Звезда смерти с двух сторон атакует Землю, взрывая Тихоокеанский разлом целиком. Если аннунаки с Планеты Х преуспеют, вулканическая зима вскоре уничтожит все человечество, предупреждает Vista News.



