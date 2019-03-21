Последний праздник: Нибиру обрушит на Землю всю мощь на Пасху

Планета окажется в состоянии вечной мерзлоты

Конспирологи уверены, что человечеству остался всего месяц. На Пасху "Звезда смерти" подойдет к Солнцу, закрыв его. В результате Земля останется без тепла и света. Это приведет к тому, что в кратчайшие сроки все живые организмы погибнут от холода.

Нибиру встанет между Солнцем и нашей планетой 21 апреля, в день православной Пасхи. Температура воздуха за считанные минуты опустится до устрашающей отметки - 273°C . Так, пришельцы со "Звезды смерти" расправятся с землянами без войны и не понесут никаких потерь.

Уфологи, как напоминает портал VistaNews, уже не в первый раз говорят о том, что инопланетяне хотят оставить нашу планету невредимой, чтобы самим заселить ее, так как Нибиру, вероятно постепенно погибает. Поэтому пришельцы ищут способ атаковать человечество, чтобы не нанести вред Земле, оставив почвы плодородными.