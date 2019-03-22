Нибиру жива: планета собирается сдвинуть полюса Земли

Именно "Звезда смерти" виновата в задержавшейся зиме

Уфологи предполагают, что скоро на Земле произойдут серьезные изменения под влиянием Нибиру, которая вовсе не уничтожена, а просто скрывается.

Аномальное похолодание и отсутствие весеннего солнца – признаки, что планета жива и продолжает оказывать на нас влияние. Теперь в ее планах – поменять местами полюса – сообщает VistaNews.ru

По предположениям специалистов, сейчас Нибиру находится в тени метеорита, который пролетел между Луной и Землей с 21 на 22 марта. Набравшись сил, инопланетяне готовы нанести новый удар. Под влиянием небесного тела процесс смены полюсов значительно ускорится. Считается, что их сдвиги происходили и раньше – они несли за собой чудовищные последствия: глобальное потемнение, уничтожение животных и цивилизаций.

Магнитный щит, удерживающий полюса, за последнее время ослаб, а Нибиру способна окончательно его разрушить – именно из-за этого зима затянулась. Смена полюсов грозит не только адскими погодными условиями, но и уничтожением всех спутников на орбите и перебоями в работе электричества.

Специалисты предполагают, что сила магнитного щита упала со 110% до 10% из-за частиц инопланетного корабля. Под самый сильный удар попали Сибирь и Канада – поэтому там до сих пор сохраняются холода.