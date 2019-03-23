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Конец света близок: Нибиру взяла под контроль Чукотку

Фото: www.globallookpress.com
Жителей Дальнего Востока напугали таинственные явления в небе

На Чукотке очевидцы заметили странную сферу вокруг Солнца, а позже людей смутили необычные прямолинейные облака, которые были слишком симметричными, чтобы быть настоящими. Конспирологи считают, что "Звезда смерти" начала свой захват Земли.

Уфологи уверены, что это планета Х готовится к атаке. Ведь в последнее время погода в России вызывает недоумение своей непостоянностью. То в Москве пойдет снегопад после оттепели, то на Санкт-Петербург обрушится штром, а на Краснодар – невероятные грозы. Конспирологи не исключают того, что аномальная погода объясняется влиянием "Звезды смерти", передает портал VladTime.

Тем более совсем недавно уфологии сообщали, что Нибиру покинула Японию и двинулась на Дальний Восток. Планета Х радиоволновым излучением также провоцирует подземные толчки, которые могут спровоцировать цунами и другие природные катаклизмы не только в России, но и по всему миру. В результате человечество погибнет, а пришельцы с Нибиру переселятся на Землю со своей погибающей планеты. 

Полина ИВАНОВА
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