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Нибиру насылает на Землю магнитные бури

Фото: pixabay.com
Самочувствие землян страдает из-за опасного влияния "Звезды Смерти"

Три мощные вспышки на Солнце возмутили магнитное поле нашей планеты и вызвали ухудшение состояние здоровья у многих метеочувствительных людей.

Между тем конспирологи предупреждают: аномальная активность нашего светила началась не просто так – сильнейшие магнитные бури вызвала таинственная Нибиру, давно уже грозящая гибелью человечеству. До конца марта планета Х продолжит облучать магнитными волнами Землю: резкие головные боли, беспричинная усталость, учащение сердцебиения, приступы депрессии или агрессии – вот что ждет ничего не подозревающих землян, сообщает портал VladTime.ru. 

По мнению уфологов, Нибиру "вспыляет Солнце", провоцируя вспышки на нашем светиле. Солнечная активность, в свою очередь, влияет на состояние здоровья людей. И, хотя никаких доказательств появления "Звезды Смерти" рядом с Землей не существует, конспирологи упорно продолжают настаивать на том, что инопланетная гостья подбирается к нашей планете, подготавливая конец света.

Эксперты обращают внимание на то, что на Земле резко активизировалась вулканическая активность, а в разных уголках нашей планеты очевидцы снимают все больше и больше фото и видео, на которых запечатлены таинственные объекты.

В понедельник, 25 марта, и в среду, 27 марта, действительно ожидаются небольшие магнитные бури. Однако, по прогнозам специалистов из Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, их интенсивность будет весьма слабой. 

Валентина МАЙОРОВА
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