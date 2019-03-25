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Это конец: в Екатеринбурге заметили знак апокалипсиса

Фото: pixabay.com
Нибиру или Марс - гадают доверчивые горожане

Жители столицы Урала стали свидетелями вспышки осветившей все небо. Любители загадочных явлений решили, что увидели какое-то неизвестное небесное тело.

По сообщению портала VladTime.ru, граждане выдвинули несколько версий, объясняющих происхождение таинственной звезды. Одни решили, что это Марс, другие – что это Нибиру, о которой так много пишут в последнее время.

Разбирающиеся в астрономии интернет-пользователи подсказали, что, если фото сделано на закате, то яркая звезда на залитом Солнцем небе – это Венера. Однако конспирологи возразили, что это должна быть Нибиру – лучи Венеры совсем другого цвета. К тому же, по словам уфологов, сейчас Планета Х подлетела к нашему светилу, так что ее присутствие на закате кажется им логичным.

Кроме того, около озера Шарташ в кировском районе Екатеринбурга была замечена яркая вспышка. Сторонники теории о гибели Земли от Нибиру немедленно заявили, что это – предвестник конца света, ведь когда "Звезда смерти" столкнется с нашей планетой, человечество неизбежно погибнет.

Валентина МАЙОРОВА
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