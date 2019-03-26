Пожирает Луну: Нибиру хулиганит в небе

Апокалипсис может наступить в ближайшие дни

Новые данные о поведении спутника нашей Земли повергли в шок даже видавших виды специалистов NASA. Если ранее ученые считали, что Луна удаляется от нашей планеты со скоростью 4 см в год, и катастрофа может случиться не ранее, чем через 4 млрд лет, то теперь астрономы по-новому взглянули на ситуацию.

Уфологи считают, что обитатели Нибиру – таинственные аннунаки – двигают Луну к Земле с помощью гравитационного оружия, сообщает портал Vlad Time. Спутник нашей планеты приближается к ней, постоянно наращивая скорость сближения. Расчеты показывают, что Луна подойдет на критическое расстояние к Земле меньше, чем через неделю, 1 апреля.

В этот день землянам будет не до смеха: воцарится полный хаос, в десятки раз поднимется уровень мирового океана, все прибрежные города будут затоплены, а из-за цунами исчезнет примерно треть суши. Вскоре после этого на нашу планету упадет Луна и добьет всех выживших.

Впрочем, некоторые конспирологи считают, что с помощью спутника Земли Нибиру толкает нашу планету в сторону Солнца. Сорвавшаяся с орбиты Земля либо натолкнется на Венеру и рассыплется на куски, либо помчится прямо к Солнцу, превращаясь в раскаленный шар. Ни тот, ни другой сценарий не оставляет людям шансов на выживание, уверены специалисты.