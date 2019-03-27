Порталы Нибиру разрушают Солнце

"Звезда смерти" опустошает наше светило

Странные световые явления были замечены наблюдателями в разных уголках нашей планеты.

В Сети стали часто публиковаться фотографии, на которых запечатлены необъяснимые феномены. К примеру, когда от Солнца идет столб яркого света, расширяющийся кверху.

Некоторые эксперты считают, что такие явления – всего лишь оптическая иллюзия, однако уфологи уверены, что это происки ануннаков с Нибиру. Конспирологи считают, что такие световые столбы – это настоящие порталы пришельцев, через которые они выкачивают из Солнца топливо.

Таинственная планета Х, грозящая Земле, давно лишилась собственных ресурсов и теперь опустошает наше светило в надежде поправить свои дела.

Кроме того, астрономы в последнее время фиксируют аномальную солнечную активность, что также является доказательством вмешательства Нибиру. От магнитных бурь, вызванных возмущением Солнца, страдают люди, чувствительные к геомагнитной активности.

Возможно, вспышки на нашем светиле стали происходить из-за того, что воронка, образующаяся после выкачивания топлива из звезды, немедленно заполняется водородом, гелием и другими веществами, вызывая всплеск ядерного синтеза, отмечает портал Vlad Time.

Если пришельцы с Нибиру будут и дальше воровать драгоценные ресурсы у Солнца, жизненный цикл нашего светила может значительно сократиться, и жизнь на Земле угаснет.